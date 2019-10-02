Путин уволил генералов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Лента.ру.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Лента.ру.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.