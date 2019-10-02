США проведут крупнейшие за 30 лет военные учения в Европе

США планируют провести в 2020 году крупнейшие со времен холодной войны военные учения в Европе. Об этом сказал конгрессмен-демократ Джон Гараменди, передает ТАСС.

По словам конгрессмена, целью учений станет укрепление обороны в целом и взаимодействия разных армий.

Как пишет Deutsche Welle, в масштабных учениях США «Защитник-2020» (Defender 2020) центральная роль отводится Германии. Через эту страну американская дивизия должна будет совершить передислокацию в Восточную Европу. Всего в учениях примут участие 20 тысяч солдат и офицеров США.