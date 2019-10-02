Центр Toyota Absheron профессионально обслужит гибридные автомобили
Экологически чистые и экономически выгодные гибридные автомобили считаются растущей тенденцией эпохи, данная тенденция не обошла стороной и Азербайджан.
В последние годы количество гибридных автомобилей, ввозимых в нашу страну, растет. Однако, поскольку направление это новое, все еще существуют некоторые трудности. Абсолютное большинство гибридных автомобилей, ввезенных в Азербайджан, являются подержанными, никогда не проходили специальное техобслуживание в нашей стране. Основной проблемой является отсутствие опытных мастеров, способных отремонтировать гибридные автомобили.
Центр Toyota Absheron, будучи официальным дилером Toyota в Азербайджане, принимая во внимание именно этот спрос, предлагает владельцам гибридной Toyota полностью профессиональное обслуживание. В Toyota Absheron работают только сертифицированные в этой области мастера. Они способны правильно диагностировать проблему автомобиля и профессионально выполнить ремонт.
Концепция прозрачного салона, присутствующая только в Toyota Absheron, позволяет вам наблюдать за всем процессом ремонта воочию. Кроме того, Центр Toyota Absheron будет реализовывать техническое обслуживание гибридных автомобилей в соответствии со стандартами Toyota. Таким образом, владельцы гибридных автомобилей Toyota могут уверенно ездить на своих автомобилях, а те, кто еще только планирует перейти на гибрид, могут приобрести гибридный автомобиль Toyota, не беспокоясь о будущем ремонте.
Для получения дополнительной информации: тел.: +994 12 349 00 60 / *0110
Адрес эл.почты: [email protected]
Веб-сайт: www.toyota-absheron.az