Российский министр о судьбе нефти

Глава Минэнерго РФ Александр Новак прогнозирует, что рост спроса на нефть в мире замедлится в текущем году и будет на уровне 1-1,1 млн баррелей в сутки против 1,5 млн баррелей, зафиксированных в 2018 году. Об этом он заявил сегодня на пленарной сессии «Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире» в рамках Российской энергетической недели.

Как полагает министр, «он (мировой рынок нефти — ред.) на сегодняшний день более-менее стабилен», сообщает ПРАЙМ.

Напомним, накануне в ходе форума Новак констатировал, что на мировом нефтяном рынке отсутствует стабильность, причем «вокруг веют „черные лебеди“», и ситуацию сложно предсказать.