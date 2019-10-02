Профессия учителя вновь становится престижной

В последние годы профессия учителя в Азербайджане набирает все большую популярность. Заработная плата педагогов за последнее время увеличилась в два раза, а с 1 сентября этого года дополнительно к ней прибавляется в среднем 20 процентов.

Число учителей с месячной зарплатой более 1000 манатов достигло почти 5000 человек. В 2019-2020 учебном году планируется привлечь более 30 000 учителей к программам по повышению квалификации, состоящим из современных научно-методических материалов и практических занятий.

В этом году число обратившихся для участия в конкурсе по подбору учителей на вакантные места увеличилось более чем в три раза по сравнению с предыдущими годами и составило около 55 000 человек.

25% абитуриентов, набравших более 500 баллов на вступительных экзаменах в вузы, выбрали профессию учителя.