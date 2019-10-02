Теймур Раджабов провел четвертую партию в финале Кубка мира

Отдел спорта

В Ханты-Мансийске состоялась четвертая партия финального матча Кубка мира по шахматам, в котором играют азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов и китаец Динь Лижень.

Сегодня была сыграна заключительная классическая партия. Теймур Раджабов играл черными фигурами и завершил поединок вничью.

Таким образом, счет в матче стал 2:2. Победитель Кубка мира определится завтра, когда будет сыгран тай-брейк.

Напомним, что независимо от результата решающего матча оба финалиста гарантировали себе участие в турнире претендентов-2020.

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