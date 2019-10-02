Теймур Раджабов провел четвертую партию в финале Кубка мира
В Ханты-Мансийске состоялась четвертая партия финального матча Кубка мира по шахматам, в котором играют азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов и китаец Динь Лижень.
Сегодня была сыграна заключительная классическая партия. Теймур Раджабов играл черными фигурами и завершил поединок вничью.
Таким образом, счет в матче стал 2:2. Победитель Кубка мира определится завтра, когда будет сыгран тай-брейк.
Напомним, что независимо от результата решающего матча оба финалиста гарантировали себе участие в турнире претендентов-2020.