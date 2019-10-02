Баку и Брюссель проведут консультации
Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас анонсировал переговоры Баку и Брюсселя по будущему «Восточного партнерства».
«Мы планируем определенную деятельность по будущему «Восточного партнерства». На следующей неделе в Баку состоятся широкие консультации между странами-членами «Восточного партнерства», - сказал посол ЕС в Азербайджане Янкаускас в ходе выступления на презентации проектов ЕС и СЕ «Сотрудничества для умелого управления 2019-2021», передает Интерфакс-Азербайджан.
Кестутис Янкаускас, однако, не раскрыл деталей предстоящих консультаций.