По информации издания, ещё один человек получил ранения.

Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.

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В Париже мужчина с ножом напал на сотрудников полиции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Телеканал BFMTV сообщил, что злоумышленник был вооружен керамическим ножом и ранил пятерых человек в здании парижской префектуры полиции. Она находится недалеко от собора Нотр-Дам.

Погибли два человека, из них один полицейский, а второй — сам нападавший, сообщает Le Figaro.

BFMTV сообщает, что префектура парижской полиции отдала приказ всем полицейским оперативно сменить вооружение на более мощное - автоматы и пистолеты большей убойной силы. В настоящее время весь квартал вокруг префектуры оцеплен.