Вооруженный мужчина напал на полицейских в Париже: есть жертвы обновлено 16:57; видео
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
По информации издания, ещё один человек получил ранения.
🔴 Attaque au couteau à la préfecture de police à Paris :— Actu17 (@Actu17) October 3, 2019
►L'assaillant a été tué
►Ce dernier serait un fonctionnaire de la préfecture
►Une policière a été tuée, plusieurs autres policiers sont blessés (images @RemyBuisine)
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В Париже мужчина с ножом напал на сотрудников полиции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Телеканал BFMTV сообщил, что злоумышленник был вооружен керамическим ножом и ранил пятерых человек в здании парижской префектуры полиции. Она находится недалеко от собора Нотр-Дам.
Погибли два человека, из них один полицейский, а второй — сам нападавший, сообщает Le Figaro.
BFMTV сообщает, что префектура парижской полиции отдала приказ всем полицейским оперативно сменить вооружение на более мощное - автоматы и пистолеты большей убойной силы. В настоящее время весь квартал вокруг префектуры оцеплен.