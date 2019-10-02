Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили контрабандный вывоз из Азербайджана 1,7 килограмма психотропных препаратов, которые были профессионально спрятаны от досмотра, сообщает пресс-служба ГТК.

Поведение улетавших рейсом Баку – Дубай граждан Ирана Надери Абдуллаха Сейфуллаха и Еганехдевич Маджида Хошбахышина вызвало подозрение, и сотрудники Главного оперативно-следственного управления взяли их под контроль. Багаж этих лиц был тщательно проверен в международном аэропорту Гейдар Алиев. В ходе проверки этого багажа рентгеновским аппаратом сотрудник таможни проявил особый профессионализм и уникальным образом идентифицировал наркотики.

По этой причине багаж иранских граждан был проверен еще раз с использованием служебной собаки. Служебная собака отреагировала на багаж иранцев.

В чемодан Надери Абдуллаха Сейфуллаха под покрытие и в боковые стенки были вмонтированы 846, 141 грамм метамфетамина.

Таким же способом 848,8 грамма метамфетамина было вмонтировано в чемодан Еганехдевич Маджида Хошбахышина.