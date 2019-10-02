Глава МВД Франции отменил визит в Турцию из-за нападения на полицейских
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер отменил визит в Турцию, сообщает Agence France-Presse.
Согласно информации, Кастанер уже прибыл в здание центральной префектуры полиции на острове Сите, где неизвестный, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Пятеро полицейских получили тяжелые ранения. Нападавший, согласно последним данным, был административным сотрудником префектуры. Он был застрелен одним из полицейских.
По сведениям телеканала BFMTV, нападение произошло в помещении управления разведки парижской префектуры. Эта часть здания находится под особо строгой охраной.