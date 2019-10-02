Сегодня в Баку начала работу 1-я международная конференция по нервно-мышечным заболеваниям, в работе которой наряду с местными специалистами принимают участие ученые и врачи из Германии, России и Грузии, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Выступивший на мероприятии ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли отметил, что исследование неврологии, нервно-мышечных заболеваний является одной из основных тем для изучения в подведомственном ему университете.

«Университет в дополнение к базовому медицинскому образованию активно участвует в подготовке врачей-резидентов. На конференцию прибыли врачи из разных стран, и это поможет наладить сотрудничество между специалистами, ознакомит их с новшествами в этой сфере», - сказал ректор.

На конференции также выступила президент Национальной ассоциации неврологов Рена Ширалиева, которая отметила, что проведение научных конференций в Азербайджане стало уже традицией, подчеркнув важность этого мероприятия для азербайджанских врачей и ученых.

Затем были заслушаны доклады немецких профессоров.

Отметим, что на конференции признанные международные эксперты ознакомят участников с новшествами в диагностике и лечении нервно-мышечных заболеваний, будут проведены занятия по обучению электромиографическому методу диагностики.

Мероприятие было продолжено обсуждениями.