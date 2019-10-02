Лавров осудил действия Израиля в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резким осуждением израильских авиаударов по сирийской территории. "Сирия не должна превращаться в площадку для сведения счетов", - сказал глава российского МИД.

"Что касается произвольных воздушных ударов Израиля по сирийской территории, то мы никогда не скрывали негативного отношения к подобным действиям, которые дополнительно дестабилизируют обстановку", - заявил Лавров, добавив, что они могут привести к выходу ситуации из-под контроля.

"Сирия не должна превращаться в объект чьих-то планов. Главной задачей всех ответственных сил должна быть помощь в возвращении мира на сирийскую землю", - цитирует Лаврова РИА Новости.