The Wall Street Journal: Операция Турции приведет к выводу войск США из Сирии

По их данным, у американской стороны накапливается все больше сведений о том, что Турция ведет подготовку к введению своих войск на северо-восток Сирии. Такой шаг может поставить под угрозу жизни дислоцированных в этой стране американских военнослужащих. "Это будет настоящая катастрофа и реально опасная ситуация. Может не остаться иного выбора, кроме вывода американских войск", - приводит газета мнение одного из своих источников.

Вашингтон крайне опасается военной операции Турции на северо-востоке Сирии, так как такой шаг спровоцирует боестолкновения с сирийскими курдами и вынудит Соединенные Штаты вывести свои войска из этой страны. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных должностных лиц США.

В публикации акцентируется внимание на том, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии для создания там зоны безопасности. Анкара уже проводила на территории Сириии две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".

В январе этого года Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. По словам турецкого лидера, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а Вашингтон - в воздушном пространстве. При этом, как отметил позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, в случае создания буферная зона будет контролироваться Анкарой.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с арабской республикой прибыла первая группа американских военнослужащих, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая стала бы защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль за планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно Вооруженными силами Турции.