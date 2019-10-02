Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян прокомментировала высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что некоторые заявления по нагорно- карабах скому конфликту, в частности « Карабах – это Армения и точка», «не способствуют формированию соответствующей атмосферы для восстановления политического процесса». Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

«Армения была и остается сторонником формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чье беспристрастное посредничество является залогом мирного урегулирования и единства стран-сопредседателей. В то же время мы считаем важным, чтобы каждый посредник избегал выборочных и односторонних оценок», - сказала Нагдалян.

По ее словам, позиция армянской стороны четко отражена во всех выступлениях премьер-министра Армении, в том числе в выступлении на Генассамблее ООН 24 сентября, когда была подтверждена позиция Армении по достижению мира и компромисса.