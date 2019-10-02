Ильхам Алиев ответил на вопросы корреспондентов российских телеканалов фото

3 октября в Сочи президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопросы корреспондентов российских телевизионных каналов "Россия" и "Первый", сообщает АзерТадж.

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