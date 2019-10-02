МИД РФ: Сопредседатели МГ ОБСЕ посетят Баку и Ереван
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют посетить регион Южного Кавказа. Об этом на традиционном брифинге для журналистов сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Думаю, прямые переговоры между двумя государствами будут анонсироваться представителями этих государств. Могу сказать, что по согласованию с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют посетить регион для проведения переговоров, обсуждения вопроса нагорно-карабахского урегулирования. Пока сроки уточняются, и мы о них сообщим вам дополнительно», - сказала Захарова.