С пакетом Bookmate Plus от Azercell мировая литература в вашем смартфоне

Компания Azercell Telekom, осуществившая ряд инноваций на протяжении своей деятельности, предоставляет безлимитные возможности для чтения и прослушивания аудиоверсий мировой литературы на азербайджанском, турецком, английском, русском и других языках.

На этот раз провайдер цифровых решений и лидирующий оператор мобильной связи страны Azercell предлагает в пользование книголюбов новый пакет Bookmate Plus. В рамках одного пакета абоненты могут воспользоваться доступом к более чем 1 миллиону электронных и аудиокниг различного жанра богатой электронной библиотеки, независимо от местоположения и используемого устройства, и даже в режиме оффлайн.

Способ активизации Bookmate Plus очень прост: необходимо загрузить приложение Bookmate, доступное для платформ iOS и Android в Apple Store или Play Store, набрать на экране смартфона команду *511#yes для дневного и *533#yes для месячного подключения к услуге.

В рамках Bookmate Plus Azercell предлагает более доступное пользование электронной библиотекой и предоставляет скидку более 50% при подключении к дневному пакету.

В то же время при первом подключении к Bookmate Plus абоненты могут воспользоваться пакетом бесплатно в течение семи дней.

Для получения более подробной информации о постоянно обновляемой цифровой библиотеке, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/services/partner_services/books/.