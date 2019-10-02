Неустановленные лица украли останки Махатмы Ганди, которые хранились в мемориале на территории штата Мадхья-Прадеш в центральный части Индии. Как сообщает BBC, инцидент произошел в день празднования 150-й годовщины со дня рождения лидера национально-освободительного движения.

По словам смотрителя мемориала, неизвестные также повредили плакат с изображением лидера, написав на нем слово "предатель". Сотрудники местной полиции начали поиски подозреваемых в совершении кражи с целью "нанесения урона национальному единству Индии".

BBC отмечает, что некоторые индийские националисты воспринимают Ганди как предателя из-за того, что он поддержал идею мирного сосуществования индуистов и мусульман.

Махатма Ганди погиб в 1948 году в результате нападения активиста радикальной группировки "Хинду Махасабха". Он был кремирован в соответствии с традициями индуизма, останки Ганди были упокоены в нескольких мемориалах в различных штатах Индии.