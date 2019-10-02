Выступая на панельной сессии под названием «Защита энергетических связей в нестабильном мире», министр Парвиз Шахбазов отметил, что, несмотря на влияние экономических, экологических и геополитических факторов, нефть продолжит доминировать в мировом энергетическом балансе в течение следующих 30 лет.

Было отмечено, что шаги, предпринимаемые в формате «OPEC plus», способствуют регулированию рынка нефти: решения, принятые в формате «OPEC plus», будут способствовать гибкому регулированию рынка. Основная цель стабилизации цен на нефть достигнута, и значительных колебаний цен не наблюдается.

«Хотя такие инциденты, как нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, привели к нестабильности цен на нефть, такие случаи носят временный характер и стабильность рынка сохраняется», - добавил министр.

Министр энергетики также рассказал об инициативе президента Азербайджанской Республики в связи с созданием формата сотрудничества «OPEC plus» и активном участии нашей страны в этом процессе.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов также принял участие в 21-й министерской встрече Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ). В своем выступлении министр рассказал о возрастающей роли природного газа как энергетического ресурса и стратегическом значении «Южного газового коридора». Отметив, что Азербайджан впервые реализовал такой масштабный газовый проект, который требует международного экономического и политического сотрудничества, министр заявил, что Южный газовый коридор будет способствовать не только энергетической безопасности и диверсификации энергетики, но и будет обеспечено развитие страны в направлении добыче природного газа.