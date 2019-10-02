Нефть продолжает дешеветь

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов вечером в четверг существенно проседают, причем стоимость декабрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь Brent упала к 16:39 мск на 1,42% - до $56,87 за баррель.

В последний раз стоимость нефти этого сорта находилась ниже $57 за баррель 8 августа 2019 года, сообщает ТАСС.

Негативно на котировки влияют данные по индексу деловой активности в сфере услуг в США, — сентябрьский индикатор рухнул до 52,6% в сравнении с показателем предыдущего месяца в 56,4%, хотя эксперты прогнозировали менее сильное падение — до 55%.