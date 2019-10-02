В России зашкаливает число личных банкротств

В России по итогам 9 месяцев нынешнего года суды признали банкротами 46 тыс. 734 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей.

Это на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 года, причем за весь прошлый год процедурой воспользовались около 43 тыс. 900 человек, сообщает «Ведомости» со ссылкой на материалы Единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурс»).

Уточняется, что наибольшее число новых личных банкротств на 100 тыс. населения зарегистрировано в Калмыкии (80), Пензенской (75) и Вологодской (67) областях.

Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет. За 4 года ею воспользовались 140,9 тыс. россиян, отмечает РБК.