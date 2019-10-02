Путин предложил создать организацию по безопасности в Персидском заливе

Россия предлагает создать организацию для решения проблем в Персидском заливе. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую, помимо стран Залива, на правах наблюдателей могли бы войти Россия, Китай, Соединенные Штаты, ЕС, Индия, и другие заинтересованные государства», — отметил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал о повышении риска начала крупномасштабного военного столкновения в зоне Персидского залива. Причиной опасной ситуации он назвал выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.