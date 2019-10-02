Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 20:19

Семьдесят лет назад, 1 октября 1949 года в Пекине было провозглашено создание Китайской Народной Республики. За прошедшее с тех пор время КНР из нищей голодной страны превратилась во вторую сверхдержаву. Путь этот был долог, сложен, но очень интересен.

Нынешний юбилей, отмечаемый в Китае с грандиозным размахом, по сути - первый, который страна встречает в качестве второй, по сути, мировой сверхдержавы. За сорок лет, прошедших с начала реформ Дэн Сяопина, КНР совершила гигантский рывок, а ее конкурент, Советский Союз исчез с карты мира. Почему у них получилось? А у нас нет? Что лежит в основе «китайского чуда»? Ответ на эти и многие другие вопросы - тема, конечно, не для сравнительно небольшой статьи. Здесь впору развернуться в несколько увесистых томов - но все же стоит попробовать изложить хотя бы тезисы мыслей, постоянно возникающие по этому поводу. Перешли реку, нащупали камни… и увидели кошку В начале 70-х прошлого столетия, когда «Великий кормчий» КНР покинул этот мир, его преемник Хуа Гофэн выдвинул идеологическую концепцию «двух абсолютов»: «Абсолютно все решения председателя Мао мы должны защищать, абсолютно всем указаниям председателя Мао мы должны следовать». С опорой на эту установку, а также на массовые закупки на Западе технологий и заводского оборудования Хуа Гофэн рассчитывал оживить экономику.

Но быстро выяснилось, что вот так - ничего не получится. А если и выйдет что-то путнее, то как минимум лишь через несколько десятилетий, которые Китаю еще как-то надо прожить, а Коммунистической партии страны - суметь при этом сохранить власть. Дэн Сяопин, по своему политическому весу превосходивший Хуа Гофэна, предложил другую формулу, которая в привычном для нас переводе звучит следующим образом: «Не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей». То есть - не имеет значения, как вы назовете происходящее в стране: НЭП, «развитие товарной плановой экономики» или «политика реформ и открытости», «социализм с китайской спецификой» – важно, чтобы люди перестали голодать, а магазины наполнились хоть какими-то товарами повседневного спроса. Именно с 1979 года, с исторического Пленума ЦК КПК, на котором была принята программа борьбы с нищетой населения, и следует, как мне представляется, вести отсчет той эпохе реформ, которая вывела Китай к его сегодняшним вершинам. Но лишь через десять лет народ и партия смогли почувствовать относительные результаты происходивших преобразований. До этого стране пришлось, по выражению Дэн Сяопина «переходить реку, нащупывая камни». Причем, это сейчас все кажется достаточно простым - тогда ни для населения, ни, что немаловажно, для партийных элит успех был неочевидным, сопровождавшимся огромным количеством ошибок и ожесточенной внутрипартийной борьбой.

И вот здесь в полной мере проявилась первая, на мой взгляд, особенность китайских реформ, обеспечивших ее успешность - национальная идея и опора именно на китайские традиционные институты. КНР строил именно свою национально-ориентированную модель, то есть он не стремился, как Россия, сначала устроить себе «вестернизацию», механически копируя опыт управления обществом, экономикой, образованием, а потом поспешно «откатывая» назад и лихорадочно ища новые идеи для саморазвития. Нет, методично использовался принцип, который был сформулирован в Китае еще в XIX веке - «использовать западное ради китайского». То есть - надо использовать все полезное, копировать, все, что можно применять, но при этом сберегать культурное ядро нации. Все ради двуединой цели: возрождения нации через мощную экономику и социальную справедливость. Возрождение Китая как ведущей державы мира. Собственно - в этом и заключается «китайская мечта», реализуемая с воистину китайским упорством и методичностью. Великий прыжок В итоге, думаю, что неожиданно для руководства страны, возникло другое качество правящих элит. Да, они богатеют, но при этом работают на свое государство, так как только оно даёт им возможность быть элитами. Новый Китай стартовал с экономических позиций куда более низких, чем Россия 90-х. С полностью порушенной экономикой, устаревшим пониманием внешнего мира и образованием из 60-х годов - страна и партия методично двигались к своей мечте. Проявляя при этом гибкость, хитрость, вежливость - и, если нужно, несокрушимое упрямство. И вот вам вторая причина успеха - руководство страны никогда не замыкалось на какой-то одной идее. В чем-то полезен рынок - берем от него все лучшее. В каких-то вопросах необходимо употребить власть, проявить авторитаризм - применим силу так, что мало никому не покажется. Но главное при этом - не выпячивать собственных амбиций на международной арене, не претендовать на ведущую роль, что требует, между прочим, огромных затрат. Где возможно - максимально избегать любой конфронтации, даже с партнером, который заведомо слабее, не говоря уже о противостоянии с США, которым грезят некоторые «ультрапатриоты» бывшего СССР. Но в принципиальных вопросах соблюдения интересов страны - стоять до конца, при необходимости демонстрируя «военно-политический оскал».

Третья причина - начиная реформы китайское руководство не собиралось становиться «частью» чего-то, встраиваться в сложившуюся миросистему. Он - создает свою. Китай выстраивал и выстраивает вокруг себя комфортный дружественный мир «напитывания» своей страны деньгами, технологиями, сырьем, идеями. Технологии из США и Западной Европы, сырье для китайской экономики - из России, Центральной Азии, Африки и Персидского залива. Взамен - дешевые и относительно качественные товары. Но даже эта ситуация Пекином воспринимается как отжившая свое. И сегодня КНР аккуратно продвигает новую, свою модель перераспределения сырьевых ресурсов, глобальной логистики и банковско-финансовой системы. Итогом которой должно стать включение в китайскую орбиту десятков государств, нуждающихся в покровительстве Пекина и китайских инвестициях. И, наконец, о четвертой по списку, но не по важности причине успеха китайских реформ - ставка на доверие народа. Народ должен понимать, что и зачем делает руководство, а заодно проверять свой счет в банке — растут ли там доходы. Именно так, и никак иначе. При этом, государство в Китае является источником социальной справедливости, и только оно может его реализовывать: не позволять чиновникам воровать, крупным компаниям отбирать заказы у мелкого бизнеса, давать частным компаниям выигрывать в судах у гигантских корпораций. Все годы реформ Китай оставался сам собой и работал только сам на себя. И у него план развития, который нередко корректируется в зависимости от ситуации, но кардинально не меняется. Все технологические, финансовые, экономические достижения, все заимствование опыта - западного, советского, японского - все идет в копилку национального развития. Как показывают достижения КНР - это вполне работающая и перспективная стратегия, обеспечивающая постоянное движение страны к новым вершинам.