Путин: «Россия чуть не погрузилась в гражданскую войну»

Россия в 1990-е годы пережила один из самых трудных периодов в своей истории. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА Новости.

По словам главы государства, наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами страна подвергалась агрессии со стороны международного терроризма. Как вспоминает Путин, тогда Россия подошла к очень опасной черте, за которой мог произойти развал и распад государства — «самое худшее для любого народа».

Путин подчеркнул, что Россия абсолютно реально могла погрузиться в масштабную гражданскую войну, утратить единство и суверенитет, а также оказаться на периферии мировой экономики, но благодаря трудолюбию, терпению, мужеству и патриотизму россиян этого всего удалось избежать.