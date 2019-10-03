Ильхам Алиев о закупках российского вооружения

Россия и Азербайджан продолжат сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания клуба "Валдай".

"Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы договорились о том, что продолжим работу в этом направлении, несмотря на то, что только подписанные контракты между нами в рамках приобретения российской техники составляют $5 млрд", - сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что контракты на $3 млрд уже реализованы.

"Как я сказал, мы намерены продолжить работу в этом направлении", - добавил Ильхам Алиев.