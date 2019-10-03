Путин предложил построить в Азербайджане атомную электростанцию

Азербайджан изучит вопрос строительства атомной электростанции (АЭС) в стране. Росатом готов предложить Баку построить АЭС большой мощности, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев по итогам встречи президентов РФ Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева на "полях" Валдайского форума, сообщает ТАСС.

"АЭС будет такая, которую выберет наш азербайджанский партнер. Мы предлагаем мощную станцию. Специфика Азербайджана состоит в том, что растет серьезно потребление. За 2018 года азербайджанцы добавили почти 14% потребления и генерацию электричества, это очень много. При этом явный перекос - более 90% - это газово-тепловая генерация", - сказал он.

Лихачев отметил, что раньше у Азербайджана уже были планы по строительству АЭС и на площадке, расположенной под Баку, был заложен фундамент станции. В четверг в рамках встречи президентов России и Азербайджана Путин предложил Алиеву вернуться к вопросу строительства АЭС. Глава Азербайджана обещал изучить этот вопрос. "Сейчас об этом шел разговор между президентами. И Владимир Владимирович активно предложил, а Ильхам Гейдарович согласился как минимум с возможностью глубоко изучить этот вопрос", - сказал он.