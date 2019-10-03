Ильхам Алиев критикует Совбез ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал отношение Совета безопасности ООН к ситуации с нагорно-карабахским конфликтом.

"Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, в том числе, резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий, более 25 лет они не выполняются. И тут мы подходим к важному вопросу - имплементации принятых решений. Совет безопасности ООН - высший международный орган. Если в течение более 25 лет решения, принятые Советом безопасности, не выполняются, то это вызывает очень много вопросов об эффективности этой организации. Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер реализации, имплементации резолюций", - заявил он на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как отметил Ильхам Алиев, иной раз резолюции СБ ООН выполняются в течение нескольких дней, иной раз они вообще не требуются для проведения военных действий. "В нашем же случае резолюции остаются на бумаге", - подчеркнул президент Азербайджана.