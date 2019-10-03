Путин вызвался примирить Саудовскую Аравию и Иран
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия поможет Ирану и Саудовской Аравии разрешить конфликты и помириться. Об этом сообщает «Интерфакс».
По мнению президента, у двух стран есть мотивы для того, чтобы встать на путь взаимодействия. В частности, Тегеран и Эр-Рияд объединяют общие угрозы: терроризм, сепаратизм и радикализм.
«Мы можем только способствовать этому примирению, создавать условия, предлагать различные варианты решения проблем», — добавил Путин.