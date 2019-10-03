Грузия решила укрепить сотрудничество с НАТО из-за усиления России в Черном море. Об этом сообщила заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер на пресс-конференции в Батуми.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария при этом отметил, что страна намерена продолжать интеграцию с НАТО ради региональной и глобальной безопасности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет отвечать на вступление Грузии в НАТО военными мерами, однако предупредил, что отношения Москвы с Тбилиси и альянсом могут значительно испортиться.