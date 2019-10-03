Представители Байдена отреагировали на последние заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп пытается использовать теории заговора, чтобы скомпрометировать своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Байдена, комментируя требование Трампа к Украине начать расследование дела против политика.

По ее словам, Трамп «отчаянно цепляется за теории заговора, опровергнутые независимыми экспертами», передает Reuters.

Ранее в отношении Трампа начали процедуру импичмента из-за сообщений о том, что он просил украинского лидера Владимира Зеленского расследовать обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Тот расследовал дело Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента Джо Байдена.