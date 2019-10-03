Ильхам Алиев о «факторе Путина»

"Фактор Путина" помог России преодолеть сложности в начале 2000-х годов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании Валдайского клуба в Сочи.

"Главным фактором того, что Россия с честью вышла из тяжелейших испытаний, является "фактор Владимира Путина". Это правда, это должны знать все", - сказал он.

Эта реплика Алиева вызвала бурные аплодисменты в зале.

По мнению президента Азербайджана, "именно благодаря его мужеству, решительности, мудрости и патриотизму Россия вышла из тяжелейших испытаний, и сегодня является ведущей мировой державой".