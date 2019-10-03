Путин поверил в искренность Зеленского

Президент России Владимир Путин сообщил о своей вере в то, что лидер Украины Владимир Зеленский испытывает желание урегулировать ситуацию в Донбассе, передает РИА «Новости».

Глава России считает, что если Зеленский в конечном итоге сумеет сделать это, то он утвердится в качестве честного и мужественного политика, который может добиваться принятых решений.

«Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление во всяком случае», — выразил мнение Путин.

При этом российский лидер не стал утверждать, что Зеленский сможет добиться урегулирования ситуации в Донбассе.