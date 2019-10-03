«Карабах» разгромил «Дюделанж» в скандальном матче Армянская провокация; обновлено 01:23
Чемпион Азербайджана «Карабах» разгромил люксембургский «Дюделанж» в гостевом матче 2-го тура Лиги Европы – 4:1.
На 11-й минуте Абделла Зубир открыл счет в матче. На 30-й минуте Мичел удвоил преимущество гостей.
После второго гола «Карабаха» армянскими провокаторами над полем стадиона «Жози Бартель» был пущен дрон с флагом непризнанной «НКР».
Азербайджанские футболисты выразили свое недовольство. Матч был приостановлен, но спустя некоторое время продолжен.
В оставшееся время «Карабах» забил еще дважды – отличились Ричард Алмейда (37-я минута, с пенальти) и Дани Кинтана (69-я минута).
Также отметим, что на 62-й минуте «Дюделанж» остался в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален с поля Михаэль Гарос. А на 90-й минуте хозяевам все же удалось сократить разрыв в счете благодаря мячу Антуана Бернье.
В другом матче нашей группы испанская «Севилья» дома победила кипрский АПОЭЛ – 1:0.
Турнирное положение после 2 туров:
1. «Севилья» - 6 очков
2. «Карабах» - 3
3. «Дюделанж» - 3
4. АПОЭЛ – 0.
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На 69-й минуте Дани Кинтана делает счет 4:0!
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"Карабах" забивает третий гол в ворота люксембургского "Дюделанжа".
С пенальти на 37-й минуте отличился Ричард Алмейда - 3:0!
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На 31-й минуте матча Лиги Европы "Дюделанж" - "Карабах" над полем при помощи дрона был пущен флаг так называемой "НКР".
Из-за армянской провокации футболисты "Карабаха" отказались продолжать матч.
Игра была приостановлена.
Затем делегат матча принял решение продолжить игру. Счет 2:0 в пользу "Карабаха"