В США уравняли С-400 и Patriot

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подобно американской MIM-104 Patriot, не способна справиться с атакой, напоминающей ту, которая в сентябре была совершена на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом пишет в Defense News бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны, приглашенный сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Стивен Буччи.

«C-400 также [подобно MIM-104 Patriot] не предназначена для поражения низколетящих целей», — отметил специалист. По его мнению, система противоракетной обороны (ПРО) MIM-104 Patriot американского производства «предназначена для остановки высоко летящих реактивных самолетов и крупных баллистических ракет, в то время как беспилотники и крылатые ракеты малой дальности летят слишком низко, чтобы их можно было эффективно обнаружить» таким комплексом.

По словам эксперта, «лишь разнообразные, многоуровневые и интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны [ПВО и ПРО] могут бороться со всеми типами атак».