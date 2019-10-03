Эйнулла Фатуллаев 02:03

Как-то давно, ибо это уже почти неправда, в пору ранней молодости в поисках сенсационных и горячих репортажей, по зову злополучной судьбы журналиста поневоле, я оказался в самом котле азербайджанской информационной войны – готовил один за другим жаркие репортажи из оккупационной зоны Нагорного Карабаха. И финальной точкой в моей краткой миссии стала встреча с лидером сепаратистов, которого в оккупационной зоне называли «президентом НКР» Аркадием Гукасяном. После занимательного интервью, за вкусным армянским коньяком, речь зашла о новоизбранном президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве. Я выдержал паузу и скрупулезно ловил каждое слово собеседника. Что они думают о преемнике Гейдара Алиева? Искренне признаюсь, меня поразила исповедь Гукасяна. Конечно же, пятнадцать лет назад это было не для печати, и все это время я хранил признание своего собеседника для истории. Но мне кажется, именно сейчас пробил час и настал момент поделиться с читателями. - После первого раунда переговоров (речь идет о переговорном процессе в формате Минской группы ОБСЕ между президентами Азербайджана и Армении – Авт.) я спросил у Кочаряна (в 2004 году Кочарян занимал пост президента Армении – Авт.), каковы твои впечатления о новом президенте Азербайджана? Как ты можешь его охарактеризовать? – рассказывал Гукасян с присущей ему иронической ухмылкой на лице. - И что ответил Кочарян? – вопрос в лоб. И в этот момент выражение лица Гукасяна заметно изменилось. - Он сказал, что И.Алиев достойный преемник своего отца. Гроссмейстер, ничуть не уступающий в переговорах Гейдару Алиеву. Этот эпизод из моих карабахских воспоминаний снова всплыл в памяти аккурат после сегодняшнего выступления президента Ильхама Алиева во время дискуссий на полях Валдайского клуба. Алиеву пришлось в присутствии многих лидеров региона, в частности президента России Владимира Путина, президентов СНГ и влиятельного экспертного сообщества, осадить и одернуть зарвавшегося сноба, журналиста средней руки, который на гребне стихийной волны с палкой для селфи в руках влетел в большую армянскую политику. И вот этот Пашинян - ворона с павлиньими перьями, взлетев на трибуну в оккупированном Ханкенди, фривольно, так для популизма ради воскликнул: «Карабах – это Армения и точка». По всей видимости, новоиспеченный армянский премьер-министр даже не задумывался о далекоидущих последствиях своего легкомысленного и с политической точки зрения несостоятельного и неадекватного заявления.

Ни один из предшественников Пашиняна не позволял себе подобных категорических и однозначных формулировок – ведь мера ответственности главы государства обязывает сохранять формат мирных переговоров. Ибо альтернатива мирным переговорам – неизбежная и судьбоносная война. О чем говорить и что обсуждать с заскорузлым главой правительства враждебного государства, если сама мысль о вероятности компромиссного мира кажется ему крамольной?! Застарелый карабахский конфликт, как и многие законсервированные горячие точки на планете, давно вышел за границы внутренней либо межнациональной распри и приобрел очертания глобального конфликта, в который оказались впутаны интересы многих ведущих столиц мира. И не надо обладать глубоким и аналитическим умом, чтобы осознавать эти азбучные истины. Конечно же, умудренный затяжными политическими и региональными баталиями мастер власти и стоик политики Ильхам Алиев выдержал гроссмейстерскую паузу. Президент Азербайджана за всю свою политическую карьеру никогда не давал волю эмоциям и сиюминутным чувствам. Невозмутимость, хладнокровие, умение предугадать и просчитать политические шаги противника – всего лишь штрихи к политическому портрету президента. Ильхам Алиев понимал, что Пашинян заслуживает жесткого и беспощадного ответа. Однако не стал из Баку отвечать неопытному политику в Ереване. Ведь, в отличие от неуверенного в завтрашнем дне Пашиняна, И.Алиеву незачем играть на внутреннюю публику. Президент Азербайджана безусловный и неоспоримый лидер общественного мнения своей страны долгие годы сохраняет за собой роль индикатора и выразителя общественного сознания. Безусловно, И.Алиев мог бы ответить на размытый беспочвенный тезис Пашиняна и с трибуны Генассамблеи ООН. Однако, учитывая упадок и вырождение Генассамблеи, как и всей ООН, о чем накануне в своей речи убедительно и аргументировано говорил И.Алиев, впавшей в политическую кому, словно пресловутая Лига Наций в кризисные 30-е прошлого века, ставшей инструментом манипулирования в руках самопровозглашенных мировых арбитров, азербайджанскому лидеру нужна была более убедительная и авторитетная площадка. И.Алиев намеренно выдержал паузу, ведь свой вердикт должны были вынести и страны-сопредседатели, выступающие гарантами статус-кво. Призыв Пашиняна, вознамерившийся одним ударом разрубить запутанный карабахский Гордиев узел, встретил непримиримую консолидированную позицию мировых арбитров, и в первую очередь России. Все зашло так далеко, что этнический армянин, глава МИД России Сергей Лавров выступил в буквальном смысле с ультимативным заявлением.

Россия – ведущая региональная держава, которой дорожит армянский истеблишмент, поставила в один ряд Албанию с Арменией, а Косово с Карабахом. Конечно же, в устах американских дипломатов подобная чудовищная параллель похоронила бы все надежды азербайджанского социума на справедливый мир. Но ведь именно Россия стала могильщиком проекта суверенизации Косово, расценив попытку расчленения союзнической Сербии жаждой Запада замести следы своих политических преступлений в бывшей Югославии. Иначе, как можно было оправдать свержение легитимной власти бомбежками и неприкрытой военной интервенцией?! В устах Лаврова и Кремля косоваризация Карабаха звучит, как пощечина Еревану и лично самому Пашиняну. За четверть века необъявленной военной интервенции Армении – это первое громкое порицание во всеуслышание, произнесенное Москвой. Обратите внимание, обвинение Лаврова прозвучало спустя сутки после возвращения Путина из Еревана и за день до визита И.Алиева в Россию и переговоров с российским президентом. Более того, сразу же после громогласного порицания Лаврова раздается оправдательное заявление МИД Армении, в котором армянские дипломаты тщетно стараются исправить оплошность главы своего правительства, акцентируя внимание на заинтересованности Пашиняна в мирном урегулировании и взаимных компромиссах. Ереван демонстративно отступает на шаг. Создают иллюзию, что упустили из виду чудовищную для Пашиняна параллель с Косово. Молчит и сам Пашинян.