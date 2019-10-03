Гурбан Гурбанов: «Это дешевый поступок армян, признак трусости»

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу над «Дюделанжем» (4:1) в Лиге Европы и провокацию армян, устроенную во время матча в Люксембурге.

«Эта провокация – признак трусости. Я горжусь тем, что я – азербайджанец, горжусь тем, что тренирую «Карабах». Мы не должны поддаваться на такие провокации. Мы проявили свой профессионализм. Было сложно настроить ребят на продолжение матча. Я благодарю игроков, что они услышали меня. В будущем подобные вещи могут повториться. Это дешевые поступки армян.

Мы возвращаемся из Люксембурга с прекрасной победой. Если бы мы покинули поле, отказавшись играть, то у нас могли бы быть проблемы. Мы – профессионалы, мы – не трусы».