Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) незамедлительно обратилась в УЕФА по поводу провокационных действий армянских болельщиков во время матча Лиги Европы «Дюделанж» (Люксембург) – « Карабах » (Азербайджан).

Руководство АФФА оперативно связалось с руководителями УЕФА, обратив внимание на произошедшее в еврокубковом матче. 4 октября АФФА подаст официальную жалобу в Европейский футбольный союз.

Напомним, что в ходе матча, завершившегося со счетом 4:1 в пользу азербайджанской команды, над полем был пущен дрон с флагом никем непризнанной «НКР». В связи с этим матч был на некоторое время приостановлен.

Также стоит отметить, что министр спорта Люксембурга Дэн Керш взял в руки микрофон и извинился перед «Карабахом» за эту провокацию от имени правительства Люксембурга. Он отметил, что виновники будут наказаны.

Клуб «Дюделанж» также принес свои извинения гостям из Азербайджана. «Мы не имеем ничего общего с этой провокацией. Мы разберемся!», - написано в Твиттере люксембургской команды.