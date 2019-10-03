В тот момент, когда знамя так называемой «НКР» было пущено армянами над стадионом «Жози Бартель», где играли люксембургский «Дюделанж» и азербайджанский « Карабах », несколько азербайджанских болельщиков попытались прорваться на поле, чтобы выразить свое недовольство.

Стюарды, в свою очередь, пытались помешать фанатам, некоторых удалось скрутить. Одного из болельщиков поймали и увели в сторону, где несколько сотрудников охраны стадиона избили его, нанося удары по голове. Об этом haqqin.azсообщил один из лидеров фан-движения Milli dəstə Шамиль Мустафаева.

«Непонятно, в чем причина столь жестокого обращения, - заявил он. - Затем этого фаната увели в полицейский участок, но после вмешательства представителей «Карабаха» он был отпущен. Кстати, хочу поблагодарить игроков и сотрудников агдамского клуба за то, что сделали все возможное, чтобы вызволить болельщиков из рук стюардов».

Напомним, что скандальный матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Карабаха».