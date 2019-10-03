В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены

Суд в Северной Каролине вынес решение по делу Кевина Ховарда, узнавшего о том, что жена ему изменяет. Любовник супруги должен выплатить Ховарду 750 тысяч долларов, передает местное издание WITN.

Ховард воспользовался законом, согласно которому имел право подать в суд на человека за "целенаправленные вмешательства в брачные отношения". В большинстве штатов закон отменили, однако он продолжает действовать в Миссисипи, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Юте и Северной Каролине, а также на Гавайских островах.

Как рассказало издание, мужчина провел в браке 12 лет, но однажды жена попросила его о разводе. Пара ходила к семейному психологу, но это не помогло. Мужчина решил нанять частного детектива, который выяснил, что супруга изменяла ему с коллегой по работе.

Ховард обратился в суд и выиграл. Теперь любовник жены должен заплатить 750 тысяч долларов.

Как отмечает американец, дело было не в деньгах.

"Я верю в святость брака", — заявил он.

Издание отмечает, что Кевин развелся с женой и сейчас восстанавливается после произошедшего.