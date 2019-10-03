Во Львове разбился самолет: есть погибшие

При аварийной посадке в аэропорту украинского города Львов разбился Ан-12. Погибли четыре из семи человек, находившихся на борту, сообщили в Министерстве инфраструктуры страны.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, самолет пропал с радаров в 07:10 по местному времени - через 19 минут один из членов экипажа доложил по радио об аварийной посадке. В 7:46 Ан-12 обнаружили в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы, следов возгорания не было.

В Мининфраструктуры отметили, что у самолета могло закончиться горючее. Это был грузовой рейс из испанского Виго в Стамбул, который должен был дозаправиться во Львове.