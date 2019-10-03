Армянский медиамагнат о Пашиняне: «Бородатый клоун»

Бывший начальник полиции Армении Валерий Осипян, назначенный 18 сентября решением премьер-министра Никола Пашиняна его главным советником, накануне написал заявление об уходе с назначенного поста. Об этом сообщает Aysor.am.

Согласно информации, экс-начальник полиции был против своего назначения на новую должность и отказался выходить на работу в качестве советника Пашиняна.

3 октября Валерий Осипян должен был выйти на работу, но вместо этого он написал заявление об увольнении.

Генеральный директор и президент российского издательского дома News Media Арам Габрелянов, поделившись этой новостью на своей странице в Facebook, так прокомментировал произошедшее: «Странные люди. Дослужился до таких звездочек и не понимал , что к власти пришёл бородатый клоун? Я тут, сидя в Москве, сразу понял про клоуна , а им что год нужен был для прозрения?»