Азербайджан стартовал на чемпионате мира в Штутгарте обновлено 12:20
Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова завершила свое выступление в квалификации многоборья.
За вольные упражнения она удостоилась оценки в 11,366 балла. Итог в многоборье - 48,166.
Какое место данный результат позволит занять нашей спортсменке, станет известно завтра вечером.
* * * 12:07
Упражнение Марины Некрасовой на бревне было оценено в 10,300 балла.
Общая сумма баллов на данный момент – 36,800.
* * * 11:31
За выступление на разновысоких брусьях Марина Некрасова получила от судей 12,200 балла.
Ее общий результат в сумме двух упражнений – 26,500.
* * * 11:11
Марина Некрасова стартовала на чемпионате мира в Штутгарте, выступив в опорном прыжке.
Ее результат в этом упражнении – 13,250 балла.
* * * 10:57
В немецком Штутгарте стартовал чемпионат мира по спортивной гимнастике.
Первыми в борьбу вступили женщины. Азербайджан тут представляет Марина Некрасова. Она начнет выступление в сегодняшней квалификации одной из первых – примерно в 11:10 по бакинскому времени.
Сначала Марина выполнит опорный прыжок, а затем с перерывами примерно в полчаса 24-летняя спортсменка поочередно выступит на разновысоких брусьях, на бревне и в вольных упражнениях. На этом квалификация для Марины завершится, и нужно будет почти двое суток ждать итоговых результатов, так как предварительные соревнования у женщин закончатся 5 октября ближе к полуночи по бакинскому времени.
Тогда и определятся победительницы командного первенства, 24 финалистки многоборья и – самое главное для нас – 20 обладательниц путевок на Олимпиаду в Токио.