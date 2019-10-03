В отеле Marriott Abşeron в Баку начала работу международная конференция на тему «Сильная и авторитетная адвокатура - вызовы современной эпохи», организованная Коллегией адвокатов Азербайджана совместно с Германским обществом международного сотрудничества. Международная конференция проводится в рамках мероприятий, посвященных юбилею адвокатуры в Азербайджане.

В мероприятии участвуют представители Администрации президента Азербайджана, руководители судебно-правовых органов, депутаты Милли Меджлиса, председатели и судьи Конституционного, Верховного и других судов, руководители и члены коллегий адвокатов из более 20 стран, представители Европейского Совета, ООН и других международных организаций. На конференции также участвуют представители негосударственных организаций, члены Коллегии адвокатов Азербайджана и представители юридического сообщества.

Целью конференции, которая пройдет в двух сессиях, является обсуждение перспектив управления и роли профессии адвоката при участии международных экспертов и представителей ассоциаций адвокатов различных стран мира. На мероприятии будет проведен сравнительный анализ требований и условий, которые должны соблюдать адвокаты и представители при защите прав человека.

Со вступительными речами на конференции выступили помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров, министр юстиции Азербайджана, председатель судебно-правового совета Фикрет Мамедов, председатель Верховного суда Азербайджана Рамиз Рзаев, генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов, директор Германского общества международного сотрудничества по Азербайджану Соня Фонтейн и др.

Выступивший на конференции председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров поприветствовал гостей и отметил, что 2019 год является знаменательным для азербайджанской адвокатуры, в связи с чем Коллегия адвокатов провела ряд мероприятий.

В своей речи он рассказал о проведенных мероприятиях по развитию института адвокатуры и планах на будущее. Анар Багиров рассказал о важности распоряжения Президента Азербайджана от 22 февраля «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры», о недостатках, которые имеются в нашей стране в сфере адвокатуры и работе, проводимой по их устранению и углублению судебно-правовых реформ. В этом плане сегодняшняя конференция играет важную роль для обмена опытом с разными странами и будущего сотрудничества.

Затем об опыте своих стран в сфере адвокатуры рассказали председатель Коллегии адвокатов Турции, руководитель TÜRK-AV Метин Фейзиоглу, президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко, председатель Коллегии адвокатов Грузии Давид Асатиани, вице-президент Всекитайской организации адвокатов Жу Женгфу, руководитель Коллегии адвокатов Ирана Мортеза Шахбазиниа, председатель Коллегии адвокатов Беларуси Виктор Чайчиц, президент национальной Коллегии адвокатов Украины Лидия Изовитова и др.

Помимо этого, у участников мероприятия будет возможность в рамках визита ознакомиться с регионами и культурой Азербайджана.

Стоит также добавить, что в рамках юбилейных мероприятий, 3-6 октября при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Коллегии адвокатов Грузии в Баку проходит 1-й футбольный турнир Южного Кавказа между адвокатами. В турнире принимают участие 16 команд из 10 стран. Групповые матчи прошли 3-4 октября, игры плей-офф состоятся 4-6 октября.