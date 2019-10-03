Фуад Алескеров о продолжении судебно-правовых реформ

В настоящее время в связи с продолжением судебно-правовых реформ осуществляют деятельность рабочие группы, в состав которых входят сотрудники правоохранительных органов, судебной системы сообщает Report.

Согласно информации, об этом помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров сказал, выступая на международной конференции «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности», организованной Коллегией адвокатов Азербайджана совместно с Германским обществом международного сотрудничества, проводимой в рамках мероприятий, посвященных юбилею адвокатуры в Азербайджане.

По словам Фуада Алескерова, работа над новым законодательным пакетом подходит к концу.