Киев переводит все русскоязычные школы на украинский

С сентября 2020 года все русскоязычные школы в Украине переведут на использование украинского языка. Об этом в эфире телеканала «Прямой» сказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.

По словам министра, русскоязычных школ в Украине мало, но они еще есть. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Евросоюза, переведут на украинский с сентября 2023 года, пишет РБК.

«Собственно и тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить. Однако в этих школах, в которых в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет — родной язык — на родном языке», — сказала Новосад.

На вопрос ведущего о том, в какой форме организуют такую возможность, она ответила, что в случае с русским языком речь идет об отдельном предмете, также школьники смогут взять отдельные факультативы.

С 16 июля в Украине вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Теперь все государственные органы или общественные организации должны использовать только украинский.