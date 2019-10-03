АФФА выступила с заявлением по поводу инцидента во вчерашнем матче Лиги Европы между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским « Карабах ом» (1:4).

«После второго гола «Карабаха», забитого на 30-й минуте, над полем появился дрон с флагом непризнанной «НКР», - говорится в сообщении на сайте Ассоциации. – Управляемый летательный аппарат был направлен к центру поля. В связи с этим главный арбитр принял решение приостановить игру. После более чем 20-минутного вынужденного перерыва матч был продолжен с той же миинуты.

За время остановки матча министр спорта Люксембурга от имени правительства своего государства извинился перед клубом «Карабах» и его болельщиками. Представители «Карабаха» на месте выразили свое недовольство клубу «Дюделанж» и УЕФА. Руководство АФФА, в свою очередь, в срочном порядке связавшись с представителями УЕФА также высказало свое беспокойство случившемся. Сегодня АФФА подала официальную жалобу в УЕФА, потребовав принять соответствующие меры.

Футбол — это взаимоуважение, спортивный дух, и равенство. К сожалению, некоторые силы видят футбол как площадку для политических провокаций. То, что произошло на стадионе «Жози Бартель», помимо всего, ставило под угрозу безопасность футболистов. Мы надеемся, что в будущем будут предприняты меры, чтобы подобное не случалось. Верим, что УЕФА проведет расследование и примет необходимые решения.

АФФА благодарит футболистов «Карабаха» за то, что они не поддались на провокацию, сдержали эмоции и вели себя профессионально. Команда показала настоящее уважение к ценностям УЕФА; уважение к решению судьи, уважение к сопернику и к болельщикам.

Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана! В результате оккупации со стороны Армении Азербайджан потерял часть своих исторических территорий, более 1 миллиона местных жителей стали беженцами, и им пришлось покинуть свои родные дома. "Карабах" - один из тех редких клубов в футбольном мире, который из-за оккупации не может играть на своей домашней арене в городе Агдам, и вынужден проводить свои домашние матчи в Баку.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана поддерживает идею проведения всех матчей под эгидой УЕФА и ФИФА в рамках взаимоуважения и категорически осуждает любые политические провокации во время футбольных матчей".