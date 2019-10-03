Землетрясение в Армении
Землетрясение силой 3-4 балла произошло сегодня в Ширакской области Армении. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Согласно информации, 4 октября в 07:05 сейсмологическая сеть территориальной службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировала землетрясение магнитудой 2.8 в пяти километрах к северо-востоку от села Ашоцк (Ширакская область).
Сила подземного толчка в эпицентре составила 3-4 балла. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
Землетрясение силой 3 балла ощущалось в селе Ашоцк.