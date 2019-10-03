В Иране задержали российскую журналистку

По словам Войцеховского, Юзик находилась в Тегеране по приглашению в качестве корреспондента. Журналист утверждает, что в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны, пишет «Ленты.ру».

В Тегеране задержана российская журналистка Юлия Юзик. Об этом в Facebook сообщили журналист Борис Войцеховский и дочь Юзик.

«Однако накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции прямо из гостиницы», — написал Войцеховский.

Журналист отметил, что Юзик разрешили позвонить в Москву вечером, 3 октября. Войцеховский добавил, что Юзик обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Задержание журналистки подтвердила ее дочь, которая опубликовала пост в Facebook с аккаунта матери. Она написала, что мама смогла дозвониться ее бабушке, которая, в свою очередь, связалась с ней.

Юзик работала в редакции газеты «Комсомольская правда» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга «Невесты Аллаха», в которой рассказано о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России. Книга была переиздана в девяти зарубежных странах. Затем написала книгу «Бесланский словарь».