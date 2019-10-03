Park Bayil - место, где соприкасаются старый и новый Баку торжественное открытие, фото
На днях отметил свой день рождения новый 12-этажный жилой комплекс премиум-класса PARK BAYIL! Церемония открытия, на которой присутствовал и корреспондент haqqin.az, прошла в по-семейному уютной и одновременно торжественной обстановке.
PARK BAYIL построен прямо напротив новой части Национального приморского парка - знаменитого Бакинского бульвара и площади Государственного флага. Из окон, устремившихся вверх зданий, открывается захватывающий дух вид на Каспий, а также великолепную урбанистическую панораму.
Жилой комплекс Park Bayil является пилотным проектом и построен в соответствии с указом президента страны о расселении граждан из аварийного жилья в новые благоустроенные квартиры. Значительная часть присутствующих на церемонии открытия как раз и были жильцы старых домишек, на месте которых создан комплекс. Переселенцы не скрывали радости от обретения нового комфортабельного современного жилья. Стоит отметить, что зачастую при сносе старых строений и строительстве по пилотному проекту новых возникают споры между строителями и жильцами. В основном недовольство переселенцев связано с площадью выдаваемых квартир в новом здании, сроками и качеством строительства.
«Когда нам сказали, что будут сносить наш старый дом и строить многоэтажку, мы, признаться, встревожились. СМИ тогда много писали о невзгодах жильцов снесенных домов, которые долго время не могут получить ни новые квартиры, ни денежную компенсацию. Понятно, что мы опасались, что такое может случиться и с нами. Строительством комплекса занималась компания Fortis, и ее руководство встретилось с каждым из нас, выслушало наши пожелания и жалобы. По прошествии времени стало ясно, что в Fortis держат свое слово. Весь период строительства прежние жильцы регулярно, без задержек получали деньги на аренду временного жилья, а также регулярные перечисления на праздники», - рассказывает мужчина, остановившийся покурить у входа в свой новый дом.
К разговору присоединяется его сосед по подъезду и с гордостью добавляет: «Вы видели размеры квартир, которые получили прежние жильцы? У нас нет ни одного недовольного, почти все получили более просторное жилье, чем имели. А некоторым счастливчикам даже так повезло, что они удвоили свою квадратуру. И, кстати, перед тем как начать ремонт, дизайн и планировка каждой из квартир тщательно согласовывались с нами в офисе компании».
Выступившие на церемонии открытия комплекса представители руководства компании Fortis поблагодарили президента Ильхама Алиева за его успешную социальную политику, направленную в том числе на снос ветхого жилья, благодаря которой стало возможно строительство новых благоустроенных жилых комплексов.
«Этого дома не было бы, если бы не распоряжение нашего президента… Символично, что здание расположено рядом с одним из самых известных в Баку роддомов, и мы, на всех этапах строительства относились к нашему проекту, как к собственному ребенку», - сказал управляющий директор компании.
По его словам, при строительстве дома компания Fortis использовала самые передовые технологии и лучшие материалы, не пытаясь экономить на качестве.
Кроме строительства самого здания, облагорожена и озеленена прилегающая к нему территория. Для комфорта граждан посажены новые деревья и кустарники, установлены скамейки, а тротуары приобрели пандусы. Во всех, даже самых небольших деталях дизайна здания и интерьера ощущается творческий подход создателей проекта. Стараясь сохранить историческую ауру места, они сберегли фриз с фасада старого здания и создали в фойе дома своеобразный музей.
Далее на церемонии выступили коренные и новые жильцы дома, которые отметили, что очень довольны качеством проведенных строительных работ и поблагодарили весь коллектив компании за добросовестное отношение к своей работе.
Стоит отметить, что жилой комплекс Park Bayil расположен близко к центральной части города, что делает жизнь в нем максимально комфортной благодаря развитой инфраструктуре. Всего лишь в паре минут пешей прогулки находится главное место отдыха горожан – Бакинский бульвар, а прямо у ворот комплекса раскинулся один из старейших зеленых уголков города – живописный Баиловский сад, отметивший в прошлом году свой 150-летний юбилей.
Камерное расположение Park Bayil внутри жилого квартала избавляет его жильцов от городской суеты и шума, позволяет насладиться очарованием окутанных зеленью переулков старого спокойного Баку, а веющая с набережной свежесть целебного морского воздуха дополняет ощущение пребывания в загородной резиденции. Практически со всех этажей жилого комплекса Park Bayil открывается великолепная морская панорама Бакинской бухты и причудливой архитектуры мегаполиса.
Остается только признать, что Park Bayil достоин стать еще одним знаковым адресом обновляющего свой облик Баку!