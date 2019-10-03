На днях отметил свой день рождения новый 12-этажный жилой комплекс премиум-класса PARK BAYIL! Церемония открытия, на которой присутствовал и корреспондент haqqin.az, прошла в по-семейному уютной и одновременно торжественной обстановке.

PARK BAYIL построен прямо напротив новой части Национального приморского парка - знаменитого Бакинского бульвара и площади Государственного флага. Из окон, устремившихся вверх зданий, открывается захватывающий дух вид на Каспий, а также великолепную урбанистическую панораму.

Жилой комплекс Park Bayil является пилотным проектом и построен в соответствии с указом президента страны о расселении граждан из аварийного жилья в новые благоустроенные квартиры. Значительная часть присутствующих на церемонии открытия как раз и были жильцы старых домишек, на месте которых создан комплекс. Переселенцы не скрывали радости от обретения нового комфортабельного современного жилья. Стоит отметить, что зачастую при сносе старых строений и строительстве по пилотному проекту новых возникают споры между строителями и жильцами. В основном недовольство переселенцев связано с площадью выдаваемых квартир в новом здании, сроками и качеством строительства.

«Когда нам сказали, что будут сносить наш старый дом и строить многоэтажку, мы, признаться, встревожились. СМИ тогда много писали о невзгодах жильцов снесенных домов, которые долго время не могут получить ни новые квартиры, ни денежную компенсацию. Понятно, что мы опасались, что такое может случиться и с нами. Строительством комплекса занималась компания Fortis, и ее руководство встретилось с каждым из нас, выслушало наши пожелания и жалобы. По прошествии времени стало ясно, что в Fortis держат свое слово. Весь период строительства прежние жильцы регулярно, без задержек получали деньги на аренду временного жилья, а также регулярные перечисления на праздники», - рассказывает мужчина, остановившийся покурить у входа в свой новый дом.

К разговору присоединяется его сосед по подъезду и с гордостью добавляет: «Вы видели размеры квартир, которые получили прежние жильцы? У нас нет ни одного недовольного, почти все получили более просторное жилье, чем имели. А некоторым счастливчикам даже так повезло, что они удвоили свою квадратуру. И, кстати, перед тем как начать ремонт, дизайн и планировка каждой из квартир тщательно согласовывались с нами в офисе компании».

Выступившие на церемонии открытия комплекса представители руководства компании Fortis поблагодарили президента Ильхама Алиева за его успешную социальную политику, направленную в том числе на снос ветхого жилья, благодаря которой стало возможно строительство новых благоустроенных жилых комплексов.