Парламент Армении хочет лишить полномочий главу Конституционного суда

Парламент Армении в пятницу путем тайного, закрытого голосования принял решение обратиться в Конституционный суд (КС) для прекращения полномочий его главы Грайра Товмасяна. Как сообщает ТАСС, об этом объявил глава счетной комиссии законодательного органа страны, депутат от правящей фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян.

"За обращение в КС для досрочного прекращения полномочий Грайра Товмасяна проголосовали 98 из присутствующих 101 депутата. Решение принято, соответствующее ходатайство будет отправлено в кратчайшие сроки КС", - заявил Овакимян.

После обращения парламента Армении членам Конституционного суда предстоит принять решение по вопросу о полномочиях председателя суда.

Товмасян был избран членом КС, а потом уже его главой в начале 2018 года. До этого он возглавлял администрацию парламента, а с 2010-го по 2013 годы был министром юстиции. Правящий блок Армении неоднократно заявлял, что Товмасян является сторонником прежних властей и не может быть объективен в своей деятельности. Критика в его адрес стала жестче после того, как он принял решение обратится в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию по делу экс-главы страны Кочаряна.